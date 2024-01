Due testimoni dichiarano che “È stato Pozzolo a sparare”

Leggi su ildifforme

(Di domenica 7 gennaio 2024) Come sono andati i fatti quella notte ancora non si sa di preciso. Le uniche informazioni che si hanno provengono daipresenti a Capodanno nel casolare di Rosazza, in provincia di Biella. Le dueanze si aggiungono a quella del ferito, Luca Campano, e confermano che asia stato Emanuele. Le indagini L'articolo proviene da Il Difforme.