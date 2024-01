Due giornalisti uccisi nel raid di Israele a Gaza Anche il figlio del reporter che seppe in onda della strage dei suoi familiari

(Di domenica 7 gennaio 2024) Due giornalisi sono rimastiin unIsraeliano a Khan Yunis, riferisce l'agenzia Wafa: si tratta di Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh. Quest'ultimo sarebbe ildi un noto giornalista di Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, la cui storia fece il giro del mondo: mentre era in un ospedale per girare un servizio sugli attacchi israeliani ricevette la notizia che unaveva sterminato gran parte...

Distrutte 30 - 40mila armi custodite in scuole, ospedali, case.uccisi in un raid Israeliano a Khan Yunisreporter rimasti uccisi sono Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh. Quest'ultimo sarebbe il figlio di un noto giornalista di Al Jazeera che apprese, mentre era in un ospedale per girare un servizio, ...Secondo il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza sarebbero stati uccisi due giornalisti Il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza gestito da Hamas ha affermato che due giornalisti sono ...Altri due giornalisti uccisi nei raid di Israele nella Striscia di Gaza: una delle vittime, confermano fonti concordanti, è il figlio del capo dell'ufficio di corrispondenza dell'emittente Al Jazeera ...