Dragusin | offerta indecente del Tottenham | l’affare si complica per il Napoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Corriere dello Sport scrive oggi delle difficoltà che ilsta incontrando per chiudere. Ilè fortemente convinto di voler strappare il giocatore al Genoa e, se fino ad oggi, aveva atteso, ha invece presentato l’che si aspettava. 26,6 milioni al Genoa per. Adesso per ilc’è il pericolo che possa sfumaree spunta l’alternativa Soumaré. Gli azzurri possono giocarsi le carte Zanoli e Ostigard che sono graditi a Gilardino. Radurimane ancora a galleggiare a metà strada, tra ile il. Calciomercatorischia di sfumare, “Ora il ...

Appena una settimana fa De Laurentiis faceva mea culpa per quanto visto in casa Napoli, per i risultati, per il rendimento, per un mercato poco... (calciomercato)

Mercato Napoli, le ultime suSebbene l'agente del calciatore spinga per la Premier League, l'partenopea - quinquennale da 2 milioni di euro a salire - avrebbe stregato il ...... "L'obiettivo principale è diventatodel Genoa. Il centrale, classe 2002, è sicuramente un ... La primadi 10 milioni più il cartellino di Zanoli non è stata presa in considerazione ma ...Un raggio di sole nella vicenda Politano: l'ex Inter si è preso una pausa di riflessione al cospetto dell'offerta araba da 20 milioni di euro in tre anni. E De Laurentiis apre ...Come riferisce Gazzetta, Dragusin è l'obiettivo numero 1 del Napoli per rinforzare la difesa, la trattativa col Genoa è in corso ma per la fumata bianca De ...