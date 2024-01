Dragon Trainer | Gerard Butler prenderà parte al live action di Universal Pictures

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ha già lavorato alla trilogia dicome doppiatore di Stoic l’Immenso, padre di Hiccup, ma orapresterà il volto allo stesso personaggio nelDreamWorks Animation aveva sviluppato una trilogia di(How To Train Your) ispirata ai libri di Cressida Cowell. I film d’animazione sono usciti dal 2010 al 2019 e hanno incassato più di 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dato il successo allo globale, la casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitenseha deciso di realizzare undi. Ricordiamo ...

