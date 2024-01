“Dovete fare tutti le valigie!” Grande Fratello | colpo di scena Provvedimenti pesantissimi in arrivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 7 gennaio 2024)2023, la richiesta agli inquilini della casa. Eventi che hanno decisamente scosso gli animi dei concorrenti, quelli avvenuti di recente e in particolar modo dopo l’uscita didi Beatrice Luzzi che ha ricevuto la dolorosa notizia del lutto in famiglia. Assenza di empatia e una cascata di commenti e tweet sulla testa dei gieffini, messi in guardia anche dagli autori del programma. La strana richiesta del GF agli inquilini fa il giro del web. A essere chiamata in confessionale Anita Oliveri che ha poi riportato quanto le sarebbe stato riferito: “Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori 4 cretini stanno facendo casino”, è stata la rivelazione di Anita che si è dunque rivolta agli inquilini spiegando di mantenere un profilo basso alla luce dell’indignazione di alcuni fan. Leggi anche: ...