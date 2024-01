Dopo Oliver | la recensione | tra commedia e dramma affrontando un lutto

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il film:, 2023. Regia: Dan Levy. Cast: Daniel Levy Ruth Negga Himesh Patel Celia Imrie David Bradley Arnaud Valois Luke Evans. Genere:tico. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Marc sta cercando di riprendersi dalla morte della madre ma, quando anche suo marito muore inaspettatamente, deve affrontare il dolore che ha evitato per tanto tempo viaggiando con i suoi due amici in un weekend parigino alla scoperta di se stesso. C’era molta attesa per, il debutto alla regia dell‘attore e showrunner di Schitt’s Creek Dan Levy. Si tratta di un film che racconta la difficile strada del dolore, un ambizioso progetto tra lae ilsu un uomo che lotta per ...