Dopo lo scandalo Balocco altri guai per Chiara Ferragni | vandalizzato il suo negozio di Roma «Truffatrice» VIDEO

(Di domenica 7 gennaio 2024)lo, perarrivano: a quanto pare la polemica non accenna a fermarsi e il suodiè stato! Cosa è successo? Come sappiamo,non è mai stata lontana dai social così a lungo:quanto accaduto con gli ormai famosi pandori, però,...

Sono stati giorni difficili per Chiara Ferragni , dopo che è finita al centro della polemica con tanto di maxi multa da parte dell’Antitrust per il ... (velvetgossip)

Personaggi tv. Chiara Ferragni , ennesima batosta dopo lo scandalo Balocco : chi la abbandona – Sembra davvero non siano finiti i guai per Chiara ... (tvzap)

... com'è successo al ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica ; per menare'. Quindi ... 'Nessun bollino blu che puzza di censura - continua -l'emendamento - bavaglio che impedisce di ......, per carità. Solo il sintomo di un travaglio, che andrebbe come minimo investigato. Il rischio della frammentazione non è un fenomeno solo italiano o europeo. Riflette una realtà che,...Non si placano le polemiche successive agli episodi arbitrali che hanno visto coinvolto il direttore di gara, Michael Fabbri, è un po` come se Inter-Verona non.Uscita un anno dopo la sua scomparsa, la docu-serie Jeffrey Epstein: Soldi, potere e perversione aveva destato parecchio clamore. Lui e la compagna Ghislaine Maxwell avevano orchestrato una fitta rete ...