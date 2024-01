DOMENICA IN | MARA VENIER TRA IL TALK SANREMO | LUCA ARGENTERO E JASMINE TRINCA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 7 gennaio 2024)7 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la diciassettesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘In’ condotta da. La puntata diin si aprirà con unche ripercorrerà la storia del Festival di. In studio alcuni cantanti e protagonisti di tante edizioni dell’evento tv più amato dal pubblico: Bobby Solo, Nicola Di Bari, Donatella Rettore, I Cugini di Campagna, Marina Occhiena, con loro in qualità di opinionisti Marino Bartoletti e Paolo Fox. L’attore, interverrà per presentare l’attesa serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’, che tornerà su Rai 1 a partire da giovedì 11 gennaio, per 8 ...