Domenica in | dal sempre più lontano 1976 | Ma perché si chiama così?

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si va a passo spedito verso le 50 edizioni:in è un caposaldo della televisione italiana e delle domeniche del Bel Paese. Tutto ha inizio nel. È il 3 ottobre quando viene lanciato dal grande Corrado un contenitorele che ha un chiaro intento (politico, se vogliamo): far sì che gli italiani abbandonino l’abitudine delle gite fuori portali per rimanere incollati alla televisione. Una necessità, in un periodo di austerity causato dai rincari petroliferi decisi dai paesi arabi. Il boom economico è solo un ricordo e gli italiani è meglio che stiano davanti alla televisione. Ed èche nascein, andato da allora in onda ininterrottamente, con svariati conduttori, co-conduttori, opinionisti e volti tv capaci di raccogliere l’eredità di Corrado. ...

...è giunta sul suo tavolo e potrebbe trattarsi del primo ingaggio importante dopo la separazione... ha aggiunto Parole che non rispecchiano quanto dichiarato aIn dopo l'annuncio dei Big in ...Il team del presidente Giorgio Locanto, infatti,14 gennaio affronterà in trasferta la ... Credo chepunto di vista tecnico abbiamo poco da invidiare alle formazioni che ci precedono, ma ...La fabbrica di cioccolato: trama, cast e streaming del film in onda stasera, domenica 7 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 ...Ad aprire la domenica della 15esima giornata sono, al PalaFerraris di Casale Monferrato, la Bertram Derthona Tortona, reduce dal k.o. di Napoli in campionato e la sconfitta in volata in gara 1 ...