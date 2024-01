Discovery sogna Maria De Filippi | la trattativa e l’importante offerta lavorativa

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo fa era emersa la voce secondo cuiDesarebbe stata contattata da un altro colosso della televisione. Di chi stiamo parlando? DiItalia, il quale fa parte del circuito Warner Bros. Unache sembrava essere arenata praticamente subito, ma invece qualcosa sarebbe ancora vivo. La responsabile dell’emittente, infatti, non ha nascosto in queste ore il desiderio di ingaggiare la conduttrice, rivelando che l’sarebbe ancora valida.De: futuro lontano da Mediaset? C’è aria di cambiamento nel mondo della televisione e non si escludono grandi colpi di scena come quelli già visti in questi mesi. Basti ricordare Barbara d’Urso, fatta fuori da Mediaset, oppure il passaggio di Fabio Fazio sul Nove, di proprietà del gruppo ...