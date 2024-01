Diretta Roma - Juve 1 - 2 | segui la Supercoppa femminile LIVE

(Di domenica 7 gennaio 2024)ntus Women si affrontano allo stadio Zini di Cremona per laItaliana. Le capitoline, vincitrici della scorsa competizione, arrivano a giocarsi il primo trofeo ...

Alle 15:15 di domenica 7 gennaio avrà luogo la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Roma e Juventus, pronte a scendere in campo ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Giugliano con il sinistro da fuori! Alto di poco: ma la squadra di Spugna ha diverse soluzioni anche ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Corner battuto da Boattin e Sembrant colpisce di testa: pallone a lato di un soffio. 55? Sinistro a ... (oasport)

Roma e Juventus Women si affrontano allo stadio Zini di Cremona per la Supercoppa Italiana Femminile. Le capitoline, vincitrici della scorsa competizione, arrivano a giocarsi il primo trofeo ..."Faremo la nostra partita seria, contro una squadra che in prospettiva è molto forte".