Diploma di maturità anche ai titolari di Legge 104? Tutte le agevolazioni scolastiche disponibili

(Di domenica 7 gennaio 2024) Gli alunni disabili hanno diritto ad attestati particolari o possono conseguire il normaledi? Scopriamolo. Non tutti gli studenti riescono a conseguire ildi. Gli alunni disabili possonorsi? – InfprmazioneOggi.itChi non è in grado di sostenere le normali prove d’esame riceve un attestato di credito formativo, regolato dall’art. 20, comma 5, del Decreto Legislativo n. 62/2017. Tale documento, tuttavia, non è valido ai fini dell’iscrizione all’università. Il disabile che ha ricevuto l’attestato e intende proseguire gli studi, dunque, dovrà sostenere l’esame dida privatista, se ne possiede le facoltà. Un’ipotesi particolare è quella degli alunni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento), che possono sostenere l’ordinario esame di ...

al quarto anno L'esame si svolgerà al quarto anno e non ci saranno limiti in tal senso. Lo ... di percorsi per il conseguimento delprofessionale di IeFP, coerenti o affini con la ...2 per accedere alla classe di concorso B27 è necessariodiartistica od'arte applicata congiunti adi qualifica per specialista del marmo in architettura o...