“Dimissioni? Ecco cosa gli dissi” Padre Georg svela l' inedito sull' addio di Ratzinger

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024)Ganswein è tornato in Italia ad un anno dalla morte di Papa Benedetto XVI ed ha passato l'Epifania in una parrocchia di Bergamo. L'ex segretario di Josephracconta così il precedente Pontefice: “Era un uomo la cui vocazione era quella del professore universitario e non la carriera ecclesiastica, tanto che non era nato per esercitare il potere. Ma una volta arrivato al Soglio, affrontando questioni come la pedofilia, aveva un forte senso di responsabilità. Già da cardinale aveva visto che il grosso problema della Chiesa non sono le persecuzioni o gli attacchi da fuori ma la sporcizia che è prodotta all'interno. Questo gli costava molto. Non l'abbiamo mai visto piangere perché era molto controllato e dominava le emozioni ma soffriva”. Il monsignoreanche i colloqui a proposito delle ...