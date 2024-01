Dimensionamento scolastico Lazio | la deroga salva 17 autonomie scolastiche | ma in provincia di Roma saranno tagliate 15 scuole

(Di domenica 7 gennaio 2024) La Giunta della Regioneha approvato la deliberazione concernente il Piano Regionale didelle Istituzioniper l'anno2024/25. L’atto - spiega una nota della Regione - è stato definito tenendo conto dei pianili per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla direzione regionale competente, delle proposte di accorpamento degli Istituti scolastici del territorio formulate dall’Ufficioregionale per il, dei parametri indicati dal decreto ministeriale in materia e, infine, da quanto introdotto con il Decreto Milleproroghe 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023 che consente, nele per il solo anno2024/25, di ...

"Crediamo sia giunto il momento di spiegare cosa sia accaduto in riferimento aldella città di Andria e il perché abbiamo deciso di intervenire. Non è semplice realizzare un provvedimento che coinvolga tutte le comunità scolastiche di tutti i territori ...La giunta Rocca ha dovuto semplicemente applicare una norma nazionale, ilè una missione del Pnrr che il governo Meloni ha ereditato dall'esecutivo Draghi che vedeva in ...Sant’Angelo dei Lombardi – «Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire», dice il vecchio adagio, ma io penso che debba essere modificato o quantomeno aggiornato in «di chi non vuol capire». Mi spin ...“Ventitré è il numero di anni di ritardo che si sono accumulati per fare una riforma prevista dal legislatore e regionale nell’interesse esclusivo delle mamme e dei bambini” così l’assessore ...