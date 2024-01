Dimarco | “Ho esultato e anche tanto Ma non volevo offendere nessuno”

Federico Dimarco è rientrato in campo, dopo l’infortunio, in Inter-Verona. Attraverso un post su Instagram, il laterale nerazzurro, ha raccontato il ... (inter-news)

Le polemiche dopo la vittoria dell' Inter sul Verona non accennano a placarsi. In molti hanno criticato Federico Dimarco e altri calciatori... (calciomercato)

Le polemiche dopo la vittoria dell' Inter sul Verona non accennano a placarsi. In molti hanno criticato Federico Dimarco e altri calciatori... (calciomercato)

ha voluto chiarire la sua posizione riguardo quanto accaduto sui social: ' HoSì hoe anche tanto. Senza insultare nessuno, senza gesti maleducati, ho gioito tanto per la ...Rigore, esultanza, minacce Ad agitare gli animi in casa scaligera ci ha pensato anche l'exche, dopo il rigore sbagliato da Henry a recupero oramai scaduto, insieme ad Acerbi hain ...Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino ...Un gesto di Federico Dimarco durante Inter - Hellas Verona non è passata inosservata agli occhi dei tifosi scaligeri che hanno attaccato il terzino ...