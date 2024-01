Dier | la decisione spetta al Bayern Monaco | c’è l’accordo

I bavaresi ora devono decidere se concludere l'affare con, che sta aspettando il via libera da Tuchel, o se scegliere un altro profilo: dalla Spagna rimbalzava il nome di Araujo del Barcellona. ...I bavaresi ora devono decidere se concludere l'affare con, che sta aspettando il via libera da Tuchel, o se scegliere un altro profilo: dalla Spagna rimbalzava il nome di Araujo del Barcellona. ...I bavaresi hanno il sì del Tottenham e del giocatore: devono decidere se concludere la trattativa o virare su un altro profilo ...Dodici milioni per il Napoli, sette a stagione per Matteo Politano. E' questa l'offerta avanzata dall'Al Shabab per portare via l'esterno offensivo ...