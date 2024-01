Diavolo tormentato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il Milan a Empoli. Fuori casa non vince da tre mesi. Ora una settimana ingorgo tra Coppa e campionato. Il caso Krunic...

Periodo di grande difficoltà per il Milan . I rossoneri sembravano essere usciti dagli infiniti infortuni che hannoilnell'ultimo periodo. Il ritorno a una difesa a quattro con quattro difensori nel loro ruolo ideale è durato meno di 90 minuti. Contro la Salernitana Kjaer è uscito per un ...... tra tanti personaggi e avvenimenti, racconta la visita dela Mosca. Un romanzo che invita ...così attuali e moderni in un romanzo che rende perfettamente l'idea di un amoree ...