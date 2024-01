Di Giovambattista | «Gomitata Bastoni? Non esiste! Scena Duda | si guardi tutto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024)non ha certo dato una, come molti mistificatori stanno provando a dire da ventiquattro ore. Sull’episodio di Inter-Verona Di, direttore editoriale di Radio Radio, evidenzia un problema legato alle immagini. E LA? – Su Twitter, il giornalista Ilario Dicambia (giustamente) la narrativa imposta da ieri: “Ho appena visto l’immagine da dietro della ‘’ di Alessandrodell’Inter al giocatore del Verona (Ondrej, ndr). Per correttezza di giudizio debbo dire che non esiste. I due vengono a contatto, l’interista è notevolmente più alto e da una leggera spallata allargando la mano, non è mai. Il veronese si butta a ...