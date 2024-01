Dershowitz | “Folle accusare Israele di genocidio Ecco perché”

Leggi su notizie

(Di domenica 7 gennaio 2024) La guerra innon sembra essere destinata a finire in poco tempo ein un’intervista a ‘La Stampa’ difende Gerusalemme dalle accuse di. E’ Alana difenderedalle accuse di. “Il Paese sta facendo di tutto per contenere le guerre civili – spiega il professore di legge di Harvard a La Stampa – concordo con l’istituzione di un tribunale speciale per giudicare i crimini del 7 ottobre, ma non mi spiego come alcuni movimenti femministi si sono rifiutati di condannare gli stupri di Hamas”. Alansulla questione– Notizie.com – © AnsaLe indiscrezioni parlano di unpronto a scendere in campo per difenderein questa accusa di ...