DelFes Avellino corsara a Salerno | battuta la Lars Virtus Arechi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaapre il 2024 con una vittoria. La squadra di coach Alessandro Crotti supera al Pala Longo lacon il punteggio finale di 75-79. Dopo il successo arrivato in casa contro la Gema Montecatini in casa, Carenza e soci tornano a vincere anche in trasferta. Mvp di serata Nikolic con 21 punti a referto, doppia cifra anche per Burini 12 e Verazzo 10. Da verificare le condizioni di Chinellato 17 punti, uscito per una botta alla caviglia. Nonostante le rotazioni ridotte dopo la partenza di Venga e l’operazione di Caridà,porta a casa due punti preziosi. Prima vittoria storica per la formazione irpina sul parquet salernitano. Tra sette giorni si torna in campo, nuovamente in trasferta contro il Fiorenzuola Bees, sconfitta da ...