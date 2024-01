De Laurentiis | servono i fatti | non basta scusarsi Cajuste non è migliore di Folorunsho

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 gennaio 2024) Non si può commentare qualcosa che non esiste. Il Napoli non ha toccato il fondo, sarebbe ancora dignitoso, il Napoli sta mortificando il suo popolo, senza il quale non esisterebbe. Se Mazzarri ha ammesso che non è riuscito a dare la scossa, si è autoeliminato dalla corsa: Si dimetta. I primi venti minuti non pervenuti. Frustalupi esonerato dalla Primavera si trova a fare il pappagallo di Mazzarri. Raspadori si divora l’unica palla gol della partita, Zielinski mezza. Senza ritmo, senza idee, senza anima. La difesa azzurra sembra la truppa del Colonnello Di Maggio nel film di Totò, appena arriva un pericoloo, la parola d’ordine è ritirarsi a cacciare polli. Una stroppiatura della decenza. Chi ha colpe non cerchi colpevoli ma trovi soluzioni. Nella ripresa finalmente Mazzarri si ricorda di fare il Mazzarri. Dentro Mazzocchi, invocato manco fosse Roberto Carlos, su cui si ripongono ...