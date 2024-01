De Laurentiis gelato | affare vicino alla chiusura | altra beffa per il Napoli

Leggi su rompipallone

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una nuova doccia gelida per il, che vede sfumare davanti ai propri occhi il colpo di mercato Ilè alle prese con un momento più che negativo, viste le ultime disastrose prestazioni in Serie A con la recentissima sconfitta il trasferta contro il Torino per un decisivo 3-o dei granata e l’espulsione di Mazzocchi al suo debutto dopo appena quattro minuti con la maglia azzurra. Ma le notizie negative non riguardano soltanto il campo, dove ilè fermo nella nona posizione in classifica, lontana dalle big del calcio italiano e dai numeri della scorsa stagione che avevano portatovittoria del tricolore e a lunghissimi festeggiamenti in città. Pessime notizie provengono anche dal mercato dove i partenopei vedono sfumare davanti ai propri occhi un colpo di mercato sul quale avevano puntato già da ...