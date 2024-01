De Laurentiis fa da scudo al suo tecnico e mostra interventismo e idee chiare sul mercato Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 gennaio 2024) Torino-Napoli è una sfida considerata probabilmente minore. nel panorama della serie A, ma che ha una profonda importanza per le due formazioni. Innanzitutto stiamo parlando dei Campioni d’Italia, la formazione di Mazzarri, benché non riesca a ritrovare lo smalto della passata stagione, porta su di sé il peso dello scudetto vinto e la responsabilità di dire ai suoi tifosi soprattutto che non è stato un caso, ma il frutto del duro lavoro e delle abilità. Proprio per questo la partita di questo pomeriggio assume un’importanza particolare per il Napoli, scrive il Corriere della Sera spiegando che l’unico che si sta adoperando per risolvere la situazione e non cadere nel pessimismo è il presidente DeDescuote il Napoli con energia e intelligenza Le difficoltà del Napoli e l’elogio di De ...