Dati di ascolto record per il ‘Concerto dell’Epifania’ a Napoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBilancioin termini di ascolti tv per la 29ma edizione del Concerto dell’Epifania: lo spettacolo andato in onda su RaiUno dal Teatro Mediterraneo di, con una media di 1.527.000 spettatori e uno share del 17,4% (+4% rispetto al 2023), è stato il programma televisivo più seguito della seconda serata del 6 gennaio, affermano gli organizzatori della kermesse, “raddoppiando, ed in alcuni casi quintuplicando, gli ascolti conseguiti dai programmi in onda contemporaneamente sulle altre emittenti televisive”. Il cast, accompagnato dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, ha dunque “conquistato gli italiani, che ieri hanno preferito trascorrere le ultime ore dell’Epifania su Rai 1 ammaliati dalla voce e dalle note degli artisti che si sono esibiti sul palco del Mediterraneo”. ...

... ci direbbe che la comunicazione viene dopo la politica e che la campagna è, mentre il ... Prodi ascoltava più che parlare, ci chiedeva ieconomici dei territori, voleva sapere tutto. Ad ...... un supporto materiale su cui ierano incisi: supporto peraltro necessario anche in caso di noleggio, e ora non più. In un certo senso, qualsiasi modalità dio visione è di fatto ...Quali sono le canzoni più trasmesse nelle radio italiane nel 2023 A trionfare sono i The Kolors con Italodisco. Ecco le classifiche ...Rai 1 punta tutto su Amadeus: va in onda lo speciale Affari Tuoi legato alla Lotteria Italia. Canale 5 risponde con Heidi, che compie 50 anni La programmazione televisiva del 6 gennaio 2024 si veste a ...