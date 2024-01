(Di domenica 7 gennaio 2024) "Se c'è una tipologia dia cuivolentieri, come a Giovanna D'Arco, be'...Les", il Liceo economico sociale, "è la sigla giusta". E' l'incipit di unpubblicato sulla propria pagina Facebook da un insegnante di Aosta. L'articolo .

"Se c'è una tipologia di studenti a cuivolentieri, come a Giovanna D'Arco, be'... Les", il Liceo economico sociale, "è la sigla giusta".Miun 4 su 10 se devo essere sincera . Leylah racconta le difficoltà affrontate quest'anno Ho ... Il trionfo alla BJKC sembra aver acceso nuovamente undentro di lei: ' Mi ha dato molta ..."Se c'è una tipologia di studenti a cui darei volentieri fuoco, come a Giovanna D'Arco, be'...Les", il Liceo economico sociale, "è la sigla giusta". (ANSA) ...Due donne lo avevano già denunciato Sono le 2 di notte a Torre del Greco e i Carabinieri stanno arrestando un 50enne del posto.