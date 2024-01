Daniele Dal Moro | revocato l' invito a condurre una serata anti-violenza su Chiara Ugolini | «Al GF prese per il collo una ragazza»

(Di domenica 7 gennaio 2024) L'ex gieffinoDalera stato annunciato come conduttore di unacontro lasulle donne al teatro di Fumane, in provincia di Verona. L'evento, in programma per...

Selvaggia Lucarelli ha messo in luce come la presenza di Daniele Dal Moro , scelto per condurre un evento contro la violenza sulle donne, possa ... (blogtivvu)

E ci sono molte icone che rappresentanocon i leoni ai suoi piedi, che lo leccano come se ... Prosegue san Basilio: "Ma quando l'uomo ha cambiato regime e uscìlimite che gli era stato ...La festa poi è proseguita al Residence "Chianelli" con gli ospiti della Struttura e tanti piccoli ex pazienti con le loro famiglie. Oltre alle dolci calze offerte dalla Perugina,Gruppo ...L'ex gieffino Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata contro la violenza sulle donne al teatro di Fumane, in provincia di Verona. L'evento, in programma ...E il confronto, a tre anni dalla fusione tra Fca e Peugeot, non è incoraggiante. Tra il 2024 e il 2026 i nuovi modelli di veicoli realizzati in Italia saranno 13 contro i 24 destinati agli ...