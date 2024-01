Dani Alves | la madre condivide foto della vittima di stupro | aperta indagine

L’ex calciatore del Barcellona, tra le altre, è stato accusato di stupro da un giovane ragazza conosciuta in una discoteca in Spagna processo in ... (notizie)

5 febbraio 2024: questa è la data decisa per il processo di Dani Alves per la presunta violenza sessuale . L'ex Juve e Barcellona nel frattempo ... (247.libero)

Non finiscono i problemi in casa, ancora una volta legati al presunto stupro dell'ex calciatore del Barcellona. Ad esser finita sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Barcellona questa volta è la madre, Lucia ...Si tratta diEspinar Vallejo trequartista e seconda punta classe 1995 di Malaga, nella ..., Piriz Attaccanti Abayan, Costanzo, Scandale, Umbaca, Persico, Djalo, Espinar Calcio d'inizio ore 14.Non finiscono i problemi in casa Alves, ancora una volta legati al presunto stupro dell'ex calciatore del Barcellona Dani. Ad esser finita sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Barcellona ..."Per un 2024 al sole, pieno di felicità e culo. Salute!", si è augurata Joana Sanz con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La compagna di Dani Alves ha postato foto del lato B per rafforzare ...