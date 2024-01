Dakar | moto | al cileno Cornejo la seconda tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Al km 342 la battaglia si fa serrata con Peterhansel in vetta con soli 5 secondi su Loeb ! ... (oasport)

Ignacio Cornejo (Honda) ha vinto inla seconda tappa della- 2024, tra Al - Henakiyah e Al - Duwadimi. E' la settima vittoria di tappa per il cileno dalla prima partecipazione che risale al 2016. Ha preceduto l'argentino ...La seconda tappa della, 463 km cronometrato da Al Henakiyah a Al Duwadimi, ha visto in grande spolvero il cileno Josè Ignacio Cornejo Florim o. Il pilota del team Monster Energy Honda ha mostrato un gran passo ...Giornata estremamente impegnativa per i piloti nella seconda tappa della Dakar 2024, la Al Henakiyah-Al Duwadimi. Tante le inside sul percorso che non hanno ...Il cileno della Honda è il più veloce sui 463 km della seconda tappa e si porta secondo in classifica. Branch perde quasi 12 minuti ma conserva la prima posizione ...