Dakar | grave incidente per il motociclista Falcon

(Di domenica 7 gennaio 2024) E’ andata in scena oggi la seconda tappa della2024, che sta avendo luogo in Arabia Saudita. Alle 15.52 locali, al chilometro 448, lo spagnolo Carlesè caduto dalla propria moto. Il comunicato dell’organizzazione informa: “Immediatamente allertati da un pilota che seguiva, gli organizzatori hanno inviato un elicottero medico, che ha trattato il corridore ferito, in condizioni considerate gravi. E’ stato trasportato in ospedale di Al Duwadimi. Un rapporto completo sarà disponibile nelle prossime ore”. SportFace.

