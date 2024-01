Dakar 2024 | Stephane Peterhansel vince tra le auto | Carlos Sainz sale in vetta alla generale

(Di domenica 7 gennaio 2024)fa sua la seconda tappa dellaè il nuovo leader della classifica. In questo modo si può riassumere quanto accaduto nella giornata odierna. La corsa “più dura del mondo” ci ha regalato la tappa Al Henakiyah-Al Duwadimi che aveva una lunghezza di 654 chilometri complessivi, con ben 463 di prove speciali. Lo stage, oltre ad essere una vera e propria maratona, presentava diversi fondali per i piloti. Dall’asfaltosabbia, senza dimenticare anche i primi tratti di dune. La battaglia è stata serrata, specialmente nelle ultime battute con diversi cambia di leadership inclassifica. Il successo finale è andato al francese...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 auto – Iniziamo i passaggi al km 342. Al comando Al Rajhi con 9:27 su Sainz e 9:28 su Moraes in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Al km 342 la battaglia si fa serrata con Peterhansel in vetta con soli 5 secondi su Loeb ! ... (oasport)

SANTOLINO OUT LaMotoha perso oggi uno dei suoi ...... traguardo della prima tappa, piazzandosi 146esimi e recuperando 18 posizioni rispetto al posizionamento del prologo di ieri: per Tito e Silvio Totani un avvio entusiasmante allain corso in ...La seconda tappa della Dakar 2024 ha emesso almeno un paio di verdetti importanti tra le moto, nonostante la relativa difficoltà della Al Henakiyah-Al Duwadimi (655 complessivi, di cui 192 di trasferi ...Audi ha deciso di partire forte in questa edizione della Dakar e il risultato complessivo di oggi lo conferma. Stéphane Peterhansel ha vinto la Tappa 2 del rally raid più celebre al mondo, quella che ...