Dakar 2024 | Cornejo Florimo vince la seconda tappa nelle moto Branch resta leader | si ritira Santolino

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ladellaha emesso almeno un paio di verdetti importanti tra le, nonostante la relativa difficoltà della Al Henakiyah-Al Duwadimi (655 complessivi, di cui 192 di trasferimento). La prova speciale odierna era caratterizzata infatti da 463 km molto veloci, con una sola sezione di dune (lunga circa 30 km) nella prima parte del percorso. Josè Ignaciosi è aggiudicato la settima stage della carriera nella Maratona del Deserto, imponendosi con margine in 4h23:41. Il cileno della Honda, partito per quinto, ha raggiunto presto il gruppo di testa accumulando ben 4’14” di bonus e rifilando alla fine ben 6’35” al secondo classificato, l’argentino Luciano Benavides (Husqvarna). Podio di giornata completato in terza posizione dalla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 moto – Entra nel vivo la battaglia per il successo di tappa . Cornejo Florimo allunga ed è il più ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 auto – Iniziamo i passaggi al km 342. Al comando Al Rajhi con 9:27 su Sainz e 9:28 su Moraes in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Al km 342 la battaglia si fa serrata con Peterhansel in vetta con soli 5 secondi su Loeb ! ... (oasport)

VEDI ANCHEMoto, tappa 1: vince Branch dopo aver aiutato Schareina (ritirato)Moto, prologo: per Schareina primo successo SANTOLINO OUT LaMotoha perso oggi uno dei suoi ...... traguardo della prima tappa, piazzandosi 146esimi e recuperando 18 posizioni rispetto al posizionamento del prologo di ieri: per Tito e Silvio Totani un avvio entusiasmante allain corso in ...La seconda tappa della Dakar 2024 ha emesso almeno un paio di verdetti importanti tra le moto, nonostante la relativa difficoltà della Al Henakiyah-Al Duwadimi (655 complessivi, di cui 192 di trasferi ...La Dakar 2024 entra nel vivo e subito arrivano i primi colpi di scena. Il vincitore di ieri, Tosha Schareina, è costretto al ritiro in seguito ad una caduta. Ricky Brabec (Honda) chiude la tappa 1 in ...