Dagli obici K9 e agli F-35 | così la Corea del Sud si arma contro Kim

Da quando Kim Jong Un ha definito i rapporti tra le Coree "relazioni tra Stati ostili", la Corea del Sud ha iniziato a stringere i muscoli. The postK9 e agli F - 35: così la Corea del Sud si arma contro Kim appeared first on ..."Penso che appariranno" sul campo di battaglia in Ucraina "presto poichédi questa classe ...IPOTESI Cosa succede se la Russia vince in Ucraina Sono quattro i possibili scenari disegnati...Un recente video pubblicato dal Ministero della Difesa ucraino mostra il momento impressionante in cui un obice russo Msta-S viene distrutto da un attacco dell'HIMARS (Sistema di Lanciarazzi d'Artigli ...L'incertezza sulle future consegne di armamenti bellici da parte degli alleati stranieri, spinge il governo ucraino verso una 'piano b'. La produzione è già triplicata nel 2023 e dovrebbe raddoppiare ...