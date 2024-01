DA NOI A RUOTA LIBERA | GIANCARLO MAGALLI | “IL MIO PROVINO ALLA PUNTATA ZERO DE LA CORRIDA”

(Di domenica 7 gennaio 2024)a ‘Da noi… a’ celebra i 70 anni della Rai. Nel corso del talk show della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini, l’autore e conduttore ha raccontato una serie di aneddoti sulla sua carriera e assegnato i suoi personali premi sulla storia della televisione.si è soffermato in particolare sulla categoria dei conduttori: da Baudo a Bongiorno, passando per Corrado e Tortora. “Tutti insuperabili – ha precisato -. Tortora era bravo e meticoloso, ma anche creativo: molti programmi sono nati da lui. Bongiorno era fantastico, la storia del quiz. Faceva anche molto ridere: quando entrava in studio non vedeva l’ora di andarsene! Qualsiasi cosa si frapponesse tra lui e il ritorno a casa era un nemico da abbattere”. Il presentatore si è poi soffermato su Corrado: ...

