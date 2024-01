Da Marni a Furla | da JW Anderson a Marc Jacobs | la prossima It Bag sarà nera e a metà prezzo

Leggi su iodonna

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ripartire in grande stile. L’inizio di un nuovo anno e l’arrivo dei saldi non possono che coincidere con un periodo di rinnovamento, a partire dal guardaroba. Non occorre tuttavia ricostruire da zero il proprio armadio, ma basteranno pochi capi e accessori capaci da soli di rivoluzionare ogni look. Focus allora sulle borse firmate donna rigorosamente total black, item dall’eleganza assoluta e dalla praticità invidiabile che non passano mai di moda. In questa stagione di sconti occhi puntati su tote bag, clutch e borse a spalla dal design raffinato e senza tempo, da sfoggiare negli anni a venire. ...