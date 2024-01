Crotone-Catania oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Crotone-Catania - probabili formazioni e dove vederla in tv - in chiaro e in streaming Torna la Serie C e lo fa con un big match. Allo Scida si affrontano Crotone e Catania in una classica del Sud valida per la ventesima giornata... (calciomercato)

Visibile in tutta la Sicilia - Crotone-Catania FC in diretta su Sestarete TV Il match del girone C di Serie C tra Crotone e Catania Football Club sarà trasmesso in diretta su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre ... (ilfogliettone)

Il Crotone si proietta alla sfida col Catania di Lucarelli. Ecco le priorità di Zauli Terminate le vacanze, gli Squali si ritroveranno oggi pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della prima gara del girone d’andata, in ... (feedpress.me)

Serie C 2023/2024 - Picerno e Crotone corsari. Pareggiano Avellino e Catania Tante emozioni e verdetti nella serata di Serie C 2023/2024, che alle 20:45 ha visto andare in scena ben sei partite. Per quanto riguarda il girone ... (sportface)