Cristina D' Avena | la regina dei cartoon | ' Mi sento sempre una ragazzina che si diverte'

... "ringraziando a nome di tutti i miei colleghi Sindaci, i tanti artisti, fra cui Laura Pausini , Irene Grandi , Samuele Bersani , Benny Benassi , Piero Pelù , Malika Ayane ,D'...La regina delle sigle alle prese con le prime date del nuovo tour. Ma intanto si racconta e svela i gusti ...Ieri pomeriggio a Porto San Giorgio si è svolta una manifestazione con l'animazione delle befane, dolciumi per i bambini e un concerto di Cristina D'Avena. La cantante ha intrattenuto una folla ...FERMO Le feste per l’Epifania battono anche il freddo tornato dopo tanti giorni di sole e vento caldo. Numerosi gli appuntamenti in tutta la provincia in attesa della chiusura di oggi con ...