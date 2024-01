Cristiani divisi | più dell' unità delle chiese serve quella dei cattolici

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sono trascorsi sessant'anni da quando Papa San Paolo VI e il Patriarca Ecumenico Atenagora si incontrarono a Gerusalemme, rompendo per la prima volta il muro di incomunicabilità trae ortodossi. Ne parla Antonio Socci su Libero: "Nella Chiesa laone deiè sempre stata ritenuta una tragedia dalle conseguenze nefaste per il mondo stesso oltreché per la fede". Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Antonio Socci