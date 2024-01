Crisi Napoli | astinenza da gol | Mazzarri ha preso una decisione per Torino

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilnon riesce più a vincere, ma soprattutto, segna troppo poco: a secco in ben 4 delle ultime 5 gare in Serie A. Ildi Walterstenta a riprendersi. Come sottolineato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, il suo arrivo non è riuscito ancora a dare la svolta. Troppi i passi falsi in casa partenopea, con la debalce clamorosa ed umiliante con il Frosinone in Coppa Italia a completare il quadro, prestazioni inaccettabili per un team che resta campione d’Italia in carica. Uno dei nodi principali da sciogliere in casa partenopea è certamente quello della poca lucidità sotto porta. Nelle ultime cinque gare, infatti, Kvaratskhelia e compagni non hanno trovato la via del goal per ben 4 volte, come ripetutosi anche contro il Monza, quando nonostante le 4 – 5 palle goal nitide, i calciatori partenopei si sono lasciati ...