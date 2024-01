Così si crea un trucco dai bagliori celestiali

Leggi su amica

(Di domenica 7 gennaio 2024) Da millenni, l’uomo rivolge lo sguardo al cielo in cerca di un segno, di una guida, di predizioni e d’ispirazione. Le stelle raccolgono i desideri, la luna comanda le maree e i raccolti, fornendo – all’occorrenza – un insostituibile supporto alla bellezza: seguire il calendario lunare, infatti, permette di trovare il momento migliore per tagliarsi i capelli. È l’universo, poi, a determinare l’affinità dei segni zodiacali o il momento giusto per un bagno lunare. Manifestazioni surreali e maestose, che spingono a viaggiare alla ricerca dell’aurora boreale perfetta o spingono a osservare nuvole arcobaleno ed eclissi con stupore fanciullesco. A meravigliare, però, non sono solo fenomeni quotidiani come la bellezza di un tramonto o i colori delicati dell’aurora, ma anche il fascino alieno di ...