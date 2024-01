Cosa raccontano le dimissioni di Claudine Gay da Harvard La riflessione di Andreatta

Leggi su formiche

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nell’intervento sul New York Times in cui fornisce la sua versione dei fatti che hanno portato alledalla carica di Presidente diCorporation,Gay ha difeso con vigore le sue ragioni e delineato la cornice politica in cui – a suo dire – è da iscriversi l’intera vicenda. Il permanere nella carica era divenuto oggettivamente insostenibile già dalla drammatica testimonianza di un mese fa di fronte all’Education and Workforce Committee della Camera dei Rappresentanti in cui, assieme alle sue colleghe del MIT e della University of Pennsylvania, aveva sostenuto che l’invocare il genocidio degli Ebrei può configurarsi come infrazione del Codice di Disciplina dell’Università ma solo previa valutazione del ‘contesto’. A ciò aveva fatto seguito, nel corso del mese successivo, una campagna soprattutto mediatica volta a ...