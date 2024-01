Cortona | intossicati in parrocchia | 4 bambini trasferiti in camera iperbarica a Careggi

(Di domenica 7 gennaio 2024) A seguito dell'intossicazione da monossido di carbonio avvenuta ieri, 6 gennaio 2023, nel primo pomeriggio a, all'interno della chiesa di San Bartolomeo di Pergo, durante una festale in occasione dell'Epifania, quattrosono statistanotte, 7 gennaio, inall'ospedale dia Firenze dall'ospedale San Donato di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post.

Il pomeriggio di festa per l'Epifania, nella chiesa parrocchia le di Pergo, frazione del comune di Cortona , finisce con un'intossicazione collettiva ... ()

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di, Luciano Meoni, che oltre ad esprimere vicinanza alle famiglie rimaste intossicate, si è appellato agli inquirenti 'affinché vengano chiariti gli ...Dei 27nella giornata di ieri dal monossido di carbonio durante una recita in parrocchia a Pergo, nel comune di(Arezzo), quattro bambini restano ancora in camera iperbarica all'ospedale ...Quattro bambini trasferiti all’ospedale di Careggi. Spunta una lettera aperta di critiche contro il parroco. Don Piero Sabatini: “Avevamo fatto tutti i controlli dopo la precedente fuga di monossido d ...Durante l'evento, diversi presenti hanno accusato malori, causando panico e richiedendo l'intervento dei soccorsi. Tredici persone sono state ricoverate in vari ospedali ...