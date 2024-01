Cortona | fuga di gas in parrocchia | 40 intossicati da monossido di carbonio Anche 5 bambini

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il pomeriggio di festa per l'Epifania, nella chiesale di Pergo, frazione del comune di, finisce con un'intossicazione collettiva dadi. Una quarantina le persone coinvolte, con 13 ricoverati in ospedale, di cui 5, nessuno dei quali però sarebbe in gravi condizioni. Nel programma c'erano una tombola e la recita. Spetterà ai vigili del fuoco in base agli accertamenti individuare da dove è stata originata ladi gas L'articolo proviene da Firenze Post.

