Coppa di Francia 2023 24 | PSG a valanga sul Revel | 0-9 con tripletta di Mbappé

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nel post giorno della Befana, inè statio tempo di. Nell’affascinante formula della competizione il PSG era atteso sul campo del, club di sesta divisione francese. Già l’appuntamento per la squadra del piccolo paese transalpino era avvenimento da annoverare nella storia del club. Sul campo, ovviamente, non c’è stata partita: i parigini si sono importi con il rotondo risultato di 9-0 con le reti che hanno portato la firma di, autore di una, Kolo Mouani (doppietta), Asensio, dell’italiano Ndour, Goncalo Ramos e dello sfortunato autogol N’Guessan. Una giornata storica per il, che sul campo ha dato un verdetto chiaro e manifesto. Nelle altre partite della, nel pomeriggio, il Marsiglia di Gattuso si è imposto per 1-0 contro ...

Si sono giocate oggi altre gare valide per i 32esimi di finale di Coppa di Francia . Di seguito il riepilogo: Guingamp - Rennes 0-2 Le Havre - C... (calciomercato)

