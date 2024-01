Coppa del Mondo di Biathlon | la staffetta maschile sale sul podio | è argento a Oberhof

(Di domenica 7 gennaio 2024)– Arriva il nuovo anno e ilAzzurro torna sul. Dopo i successi della stagione entrante e del 2023, l’Italia prosegue a conquistare medaglie. Lo ha fatto laindel, nella quarta tappa di competizione a. La squadra formata da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel si prende un ottimo terzo posto al termine di una bella gara (2:50.5 dai primi classificati). Al poligono, gli Azzurri hanno realizzato uno splendido sorpasso sulla Svezia. A vincere è stata poi la Norvegia con il tempo di 1:17:34.2. Foto fisi.org ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ...

... guidati in panchina da Walter Mazzarri che ha preso il postofrancese Rudi Garcia, hanno iniziato malissimo la stagione e sono attualmente all', in più sono stati eliminati agli ottavi di...... in attesabig match tra Roma e Atalanta di questa sera. Mazzarri ha gli uomini contati. Oltre a Anguissa e Osimhen, impegnati nella preparazione per lad'Africa, non ci saranno Meret, ...La slovacca, già in testa a metà gara, si avvicina a Shiffrin (out nella 1^ manche, ma che podio della giovane compagna AJ Hurt) soprattutto nella classifica ...Italia sul podio nella staffetta maschile nella prova di coppa del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania, grazie ad un'ottima prova di squadra. La vittoria è andata alla Norvegia, 7 ricariche e il ...