“Conte? È tutto scritto” | c’entra il Napoli | la rivelazione è super

(Di domenica 7 gennaio 2024) Futuro di Antonioaldalla prossima stagione? Quanto rivelato è sicuramente indicativo sulla scelta dell’allenatore Una panchina bollente, mai come quest’anno quella delche, nel giro di sei mesi, ha visto tre allenatori darsi la staffetta. Dopo l’addio di Luciano Spalletti che, una volta riuscito a conquistare lo scudetto, ha deciso lasciare i partenopei, gli azzurri hanno faticato a trovare una guida come lo era stata il tecnico toscano. Prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri non sono riusciti a far ritornare gli azzurri a quello stato di forma e splendore visto durante la passata stagione. Per il momento le prestazioni della squadra, da quando c’è Mazzarri in panchina, continuano a non convincere i tifosi. Soltanto 3 vittorie su 9 partite giocate per il tecnico di San Vincenzo livornese. Agli azzurri servirà ...