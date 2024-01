Concorso dirigenti scolastici 2023 | cinquanta quesiti nella preselettiva e cinque nello scritto | come affrontarli?

...concorsi come il corso di preparazione alds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a docenti, aspiranti...Come prepararsi al meglio per affrontare le prove VAI AL CORSO Quali prove sono previste per ilscolastici Fermo restando che i candidati possono presentare domanda in un'unica ...Come abbiamo scritto si è svolto il 23 ottobre, presso il ministero dell’Istruzione, l’incontro sul concorso ordinario e sulla procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici, a segui ...Un comunicato stampa dell'Organizzazione Sindacale DIRIGENTISCUOLA a proposito del dimensionamento della rete scolastica ...