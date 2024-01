Concorsi docenti 2024 | si cercano commissari | ma non si dice quale sarà il compenso e l’impegno

Pubblicati i bandi deiperdi scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado; pubblicato anche il bando di concorso per dirigenti scolastici. Non ancora pubblicati invece i bandi per ......di preparazione aicome il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a, ...Siamo arrivati agli sgoccioli per la presentazione delle domande del concorso docenti 2023. Il 9 gennaio alle 23.59 si chiude la possibilità per candidarsi. Eppure ancora permangono diversi dubbi. Ad ...Una grande partecipazione da parte di scolaresche ma anche di privati ha caratterizzato il concorso "La Bellezza del Natale ... partecipazione di una giuria dal Presidente Galante Camilla DOCENTE, ...