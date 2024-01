Concerto dell’Epifania | Napoli vince la sfida dei dati di ascolto | 1 milione 527 mila su Rai 1

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 gennaio 2024) Questa mattina una bella notizia ha inorgoglito l’intera macchina organizzativa della 29.ma edizione del: la stampa nazionale ha sottolineato il successo, in termini di ascolti TV, conseguito dallo spettacolo andato in onda dal Teatro Mediterraneo di, che, con una media di 1.527.000 spettatori e uno share del 17,4% (+4% rispetto al 2023), è stato il programma televisivo più seguito della seconda serata del 6 gennaio, raddoppiando, ed in alcuni casi quintuplicando, gli ascolti conseguiti dai programmi in onda contemporaneamente sulle altre emittenti televisive. Un cast d’eccezione, accompagnato dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, ha conquistato gli italiani, che ieri hanno preferito trascorrere le ultime oresu Rai 1 ammaliati ...