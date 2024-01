Con la smielata One Day Netflix cerca di riempire il vuoto lasciato da Normal People

(Di domenica 7 gennaio 2024) Con One Day, una trasposizione del best-seller di David Nicholls uscito nel 2009,ha deciso di scommettere sul successo di commedie romantiche simili a. Per la verità, già nel 2011, questo libro ha avuto il suo bravo adattamento cinematografico con Anne Hathaway fra i protagonisti. Purtroppo, non si trattò di un film molto riuscito (nonostante nel cast ci sia anche Matt Berry!). Sono passati quasi quattro anni di pianti, palpitazioni e compagnia bella, da quandoci è entrata nel cuore, oltre a fare la fortuna delle catenine alla Connell e avere reso Paul Mescal e Daisy Jones delle star. Intanto, l'attore irlandese è riuscito a conquistarsi una nomination all'Oscar e anche la stima dei cineasti indie. Tutti, noi, invece, siamo rimasti un po' a corto di drammoni ...

...la sua semplicità, ad insegnare all'intellettuale come si vive (tanto di sceneggiaturapensata da lei che conquisterà il rozzo produttore per niente colpito dal film da cineforum '......la sua semplicità, ad insegnare all'intellettuale come si vive (tanto di sceneggiaturapensata da lei che conquisterà il rozzo produttore per niente colpito dal film da cineforum '...Il film è pessimo! L'idea di fondo poteva essere nuova e carina ma sviluppata male. Attori del calibro di Bova, Autieri e Muti che si abbassano a fare questi cine-panettoni a metà tra il comico e il ...I migliori film usciti in sala e sulle piattaforme per la redazione di Esquire, più uno che gioca in un campionato tutto suo ...