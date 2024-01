Como | l’auto parte in avanti | sfonda la ringhiera e finisce nel lago Morti un uomo e una donna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024), un suv Mercedes che nella serata del 6 gennaio era in sosta nel parcheggio di Villa Geno affacciato suldi, intorno alle 23 è partita inndo lae finendo nel, che in quel punto scende subito ad una profondità di una decina di metri. L’allarme è stato dato da un testimone, che ha visto l’accaduto e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuto con un canotto ma non hanno potuto fare molto, se non attendere l’arrivo dei sommozzatori del nucleo di Torino che nella mattinata del 7 gennaio, hanno recuperato i due corpi: une unadi 38 e 45 anni. Il luogo della vicenda è un punto panoramico al termine della strada che porta a Villa Geno, di solito è molto frequentato, ma ...